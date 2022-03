La Camargue Aux Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer, 3 avril 2022, Saintes-Maries-de-la-Mer.

La Camargue Aux Arènes Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer

2022-04-03 15:30:00 – 2022-04-03 17:30:00 Avenue Van Gogh Arènes

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

La Camargue aux arènes”, permettant de découvrir le travail des gardians, les traditions locales avec les jeux et les costumes des arlésiennes, et enfin la dextérité des chevaux camargue et de leurs cavalières/cavaliers.

Spectacle de traditions aux Arènes

taureauxdessaintes@gmil.com +33 6 12 33 57 48 http://www.arenesdessaintesmariesdelamer.com/

