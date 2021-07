Arles Amphithéâtre (Les arènes) Arles, Bouches-du-Rhône La Camargue aux arènes Amphithéâtre (Les arènes) Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

La Camargue aux arènes Amphithéâtre (Les arènes), 2 août 2021-2 août 2021, Arles. La Camargue aux arènes

Amphithéâtre (Les arènes), le lundi 2 août à 17:30

À travers un spectacle évoquant toute la magie de la Camargue, les gardians présenteront les manades de taureaux et chevaux en liberté, courses camarguaises et jeux ancestraux se mêleront à l’élégance des Arlésiennes.

Adulte 14€ – 18€ / Enfant 7€

Gardians, taureaux et chevaux en vedette Amphithéâtre (Les arènes) Rond-point des Arènes 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T17:30:00 2021-08-02T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Amphithéâtre (Les arènes) Adresse Rond-point des Arènes 13200 Arles Ville Arles lieuville Amphithéâtre (Les arènes) Arles