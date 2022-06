La Camargue Aux arènes

La Camargue Aux arènes, 3 juillet 2022, . La Camargue Aux arènes



2022-07-03 – 2022-07-03 Présentation des cavaliers et des Arlésiennes, saut de cheval à cheval, taureau en rodéo, jeu de l’orange, jeu du bouquet, abrivado en piste… La Camargue aux Arènes, spectacle camarguais. Présentation des cavaliers et des Arlésiennes, saut de cheval à cheval, taureau en rodéo, jeu de l’orange, jeu du bouquet, abrivado en piste… dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville