Calvados Découverte des nos productions locales : les huîtres de Meuvaines La Calvadosienne Asnelles, 31 mai 2023, Asnelles. Découverte des nos productions locales : les huîtres de Meuvaines Mercredi 31 mai, 14h30 La Calvadosienne Visite de l’entreprise adaptée la Calvadosienne qui produit et commercialise les huitres. Les délégués de l’échelon local de Bayeux, Bretteville l’Orgueilleuse et Courseulles invitent les jeunes de la MFR de Maltot pour la découverte de cette production locale. La Calvadosienne 21 rue du grand large 14960 Asnelles Asnelles 14960 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

