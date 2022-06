La Caloge de Marie Wildersbach, 23 juillet 2022, Wildersbach.

Caloge est le nom donné à des cabanes de pêcheurs, réutilisant des coques de bateaux échoués puis retournés afin d’en faire des refuges. Cette construction, très légère, offre un espace ambulant, autour duquel peut se créer une atmosphère chaleureuse rendant possible des rencontres, des découvertes (littéraires, radiophoniques, cinématographiques, poétiques, politiques…). « La Caloge de Marie » a vu le jour en hommage à Marie Frering, écrivaine, cinéaste et autrice, entre autres de « l’ heure du poltron », « L’Ombre des montagnes », « Les souliers rouges » et « Désirée ». Elle a également réalisé un film « Prémonition », tourné en Géorgie. Autour de la « Caloge de Marie » sera présenté, cet été, différents événements, lectures, rencontres, projections, en résonnance tant avec le lieu « Col de la Perheux » que le territoire alentour. Retrouvez le programme complet sur https://bit.ly/CALOGE2022

