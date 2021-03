La calligraphie, la poésie et Nowrouz Service culturel de la R. I. d’Iran à Paris, 22 mars 2021-22 mars 2021, Paris.

### **La calligraphie, la poésie et Nowrouz** L’art de la calligraphie et la poésie persane forment un ensemble presque inséparable. Les formes des lettres, ainsi que les outils et la pratique du calligraphe, ont inspiré les poètes pendant des siècles, tissant une riche imagerie visuelle autour de cet art. À travers une sélection de poèmes et d’images calligraphiques, cette conférence vise à ouvrir une fenêtre sur la beauté de l’art de la calligraphie. **Bahman PANAHI** Bahman Panahi est plasticien, maître calligraphe et musicien. Il est né en Iran en 1967. Issu d’une famille d’artistes, il reçoit une formation classique dans ces deux disciplines artistiques. Il suit ses études universitaires à faculté des Beaux-Arts de l’Université de Téhéran, à l’Ecole des Beaux Arts de Valenciennes et à la Sorbonne. Il prépare une thèse de doctorat sur le thème de la « Musi-calligraphie» à la Sorbonne. Il partage sa vie professionnelle entre diverses activités : des cours, des ateliers et des conférences dans les universités et pour le grand public, des expositions de ses œuvres, des concerts de musique à travers le monde. **Nuria Garcia Masip** Nuria Garcia Masip est calligraphe et doctorante en histoire de l’art à Sorbonne Université. D’origine espagnole, elle a poursuivi ses études de calligraphie à Istanbul et a reçu son diplôme professionnel (ijazah) dans les styles thuluth et naskh des maîtres calligraphes Davut Bektas et Hasan Çelebi en 2007. Elle a remporté de nombreux prix internationaux de calligraphie et compte plusieurs dizaines d’expositions internationales à son actif. ### [**Lien de visioconférence**](https://us02web.zoom.us/j/86162535190)

