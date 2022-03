La Calinésie : Soirée zen de 20h à 22h30 le samedi 2 avril ! La Calinésie, 2 avril 2022, Libourne.

Au programme : accès au lagon détente en illimité et ateliers découvertes : relaxation, tai chi & chi gong, wat chi, yoga vinyasa, réflexologie, soins du corps et du visage. Tous ces ateliers seront en accès libre et seront reconduits toutes les ½ heure. Afin de compléter cette soirée zen, 6 masseurs et masseuses seront présents à La Calinésie et vous feront découvrir, sur réservation, leurs techniques de massages. Les places étant limitées, les massages se feront uniquement sur inscription au 05 24 24 02 80. Informations pratiques : * tarif : 15 € la soirée * soirée réservée aux + de 18 ans

15 euros

La Calinésie vous propose une soirée découverte sous le signe de la détente et du bien-être !

La Calinésie rue de logrono 33500 Libourne Libourne Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T20:00:00 2022-04-02T22:30:00