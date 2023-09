Exposition TerraFibra et maquettes en matériaux locaux La Californie Toucy, 13 octobre 2023, Toucy.

Matières à bâtir

Si on [re]construisait avec les matériaux de l’Yonne ?

Exposition • Rencontres techniques • Visites inspirantes

Face au défi climatique et à la nécessaire adaptation des systèmes constructifs, l’utilisation de matériaux biosourcés et géosourcés offre des solutions techniques vertueuses.

BIOSOURCES ET GEOSOURCES, que se cache-t-il derrière ce jargon technique ?

Et bien tout simplement les matériaux locaux avec lesquels nos anciens ont construits les maisons traditionnellement dans l’Yonne. Certains sont éprouvées depuis des siècles comme la terre, la pierre, le bois, les fibres végétales, mais d’autres se ré-inventent aujourd’hui.

L’exposition TerraFibra Architectures présente les 40 bâtiments du 1er prix mondial des architectures contemporaines en terre crue et fibres végétales.

Des temps de rencontres sont proposés à destination des artisans, maîtres d’ouvrages, élus et citoyens pour échanger sur les freins actuels et sur les perspectives des filières d’éco-construction. Un groupe d’artisans du territoire a fabriqué pour l’occasion des échantillons en matériaux locaux.

Un cycle proposé par le CAUE de L’Yonne, la Fabrique de Territoire de Puisaye-Forterre, La Californie Toucy et Bonjour Cascade en partenariat avec des artisans de Puisaye-Forterre, Bois – Terre – Paille, Pyxair et le CPIE Yonne et Nièvre. Co-financements DRAC Bourgogne Franche-Comté, l’ADEME (via le COTEC), la Communauté de Communes de Puisaye-Forterre, le CAUE de l’Yonne et le SGAR.

La Californie 19, chemin de ronde 89130 Toucy Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté La Californie est un nouveau lieu des communs en milieu rural. L'association est composée de La Recyclerie de Toucy, Bonjour Cascade et Toucy Entraide rejointes par tous les citoyens désireux de participer au projet. La Friche de la Californie est un espace en construction pour Faire, Expérimenter et se Rencontrer. Le projet comprend deux magasins solidaires, une programmation culturelle participative, un atelier vélo, un comptoir numérique, un atelier de revalorisation des matériaux et atelier céramique et un projet paysager de restauration de la zone humide. A deux pas du centre-bourg de Toucy. Parking à l'entrée du site.

