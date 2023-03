La calèche est dans le pré Le, Bois Brassu Carentoir OT MALESTROIT - Destination Brocéliande Carentoir Catégories d’Évènement: Carentoir

2023-05-19 11:00:00 – 2023-05-21 17:00:00

Morbihan Carentoir Alain Le Breton, candidat de l’amour est dans le pré, animera ces journées en proposant tout au long du week-end, des tours de calèche sur le parc.

Tarif: 3.50€/adulte, 3€/enfant et 1€/enfant de moins de 5 ans.

5 départs entre 11h et 17h. Sans réservation. +33 2 99 93 70 70

