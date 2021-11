Erquy La Halle Côtes-d'Armor, Erquy La calèche du Père Noël La Halle Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

La calèche du Père Noël La Halle, 24 décembre 2021, Erquy. La calèche du Père Noël

le vendredi 24 décembre à La Halle

Sous la Halle, animations proposées par l’UCA Erquy de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30. Au programme : stands ballon et maquillage, vin chaud, chocolat chaud, barbe à papa, dessin, distribution de bonbons (emballés), … et balades en calèche avec le Père Noël. Remise des lots du concours de dessin (boîte aux lettres devant le magasin Carrefour) à 15h30 et de la tombola à 16h00.

accès libre et gratuit

Un Noël à Erquy La Halle erquy Erquy Côtes d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-24T10:30:00 2021-12-24T12:30:00;2021-12-24T14:30:00 2021-12-24T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu La Halle Adresse erquy Ville Erquy lieuville La Halle Erquy