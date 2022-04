La calèche des marmots Tréhorenteuc Tréhorenteuc Catégories d’évènement: Morbihan

TREHORENTEUC

La calèche des marmots Tréhorenteuc, 11 juillet 2022, Tréhorenteuc. La calèche des marmots Tréhorenteuc

2022-07-11 10:30:00 – 2022-07-27 11:30:00

Tréhorenteuc Morbihan Petit visiteur, embarque dans une calèche tirée par de magnifiques chevaux de trait et écoute les merveilleuses histoires de ces bois et landes ! La balade est proposée par Fabien et Sandra de la Calèche de Brocéliande, en collaboration avec les guides conteurs partenaires : la Confrérie des guides-conteurs de Brocéliande, Bretagne Buissonnière et Eveilleuse d’Histoires. Accessibilité: visite accessible aux personnes à mobilité réduite (200 m de marche). Balade spéciale pour les enfants de 4 à 10 ans accompagnés de leurs parents. Infos pratiques : 1h / rendez-vous à 10h15, départ 10h30 de l’office de tourisme de Tréhorenteuc. -> Réservation auprès de l’office et en ligne – PAIEMENT A LA CALECHE (carte, espèces, chèque) : 10€ tarif unique, gratuit – 4ans.

-> La forêt est fragile : ne rien prélever, ne rien ajouter aux milieux naturels (empilement de pierre, cueillette, déchets et feu interdit). – L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier voire annuler la sortie selon la météo du jour (vigilance orange Météo France par ex) ou tout autre événement exceptionnel.

– Inscription sur place possible sous réserve de places disponibles.

– Renseignements : 02 97 22 36 43 ou contact@broceliande-vacances.com contact@broceliande-vacances.com +33 2 97 22 36 43 http://illeetvilaine-territoire.for-system.com/z13143e3f70332x70332b42177_destinationbroceliande_a_fr-Balade-contee-en-caleche-Fees-et-Korrigans-a-bord-TREHORENTEUC.aspx Petit visiteur, embarque dans une calèche tirée par de magnifiques chevaux de trait et écoute les merveilleuses histoires de ces bois et landes ! La balade est proposée par Fabien et Sandra de la Calèche de Brocéliande, en collaboration avec les guides conteurs partenaires : la Confrérie des guides-conteurs de Brocéliande, Bretagne Buissonnière et Eveilleuse d’Histoires. Accessibilité: visite accessible aux personnes à mobilité réduite (200 m de marche). Balade spéciale pour les enfants de 4 à 10 ans accompagnés de leurs parents. Infos pratiques : 1h / rendez-vous à 10h15, départ 10h30 de l’office de tourisme de Tréhorenteuc. -> Réservation auprès de l’office et en ligne – PAIEMENT A LA CALECHE (carte, espèces, chèque) : 10€ tarif unique, gratuit – 4ans.

-> La forêt est fragile : ne rien prélever, ne rien ajouter aux milieux naturels (empilement de pierre, cueillette, déchets et feu interdit). – L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier voire annuler la sortie selon la météo du jour (vigilance orange Météo France par ex) ou tout autre événement exceptionnel.

– Inscription sur place possible sous réserve de places disponibles.

– Renseignements : 02 97 22 36 43 ou contact@broceliande-vacances.com Tréhorenteuc

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, TREHORENTEUC Autres Lieu Tréhorenteuc Adresse Ville Tréhorenteuc lieuville Tréhorenteuc Departement Morbihan

Tréhorenteuc Tréhorenteuc Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trehorenteuc/

La calèche des marmots Tréhorenteuc 2022-07-11 was last modified: by La calèche des marmots Tréhorenteuc Tréhorenteuc 11 juillet 2022 morbihan Tréhorenteuc

Tréhorenteuc Morbihan