La calèche des marmots: balade contée en calèche, spéciale tous petits Tréhorenteuc Tréhorenteuc Catégories d’évènement: Morbihan

TREHORENTEUC

La calèche des marmots: balade contée en calèche, spéciale tous petits Tréhorenteuc, 1 août 2022, Tréhorenteuc. La calèche des marmots: balade contée en calèche, spéciale tous petits Tréhorenteuc

2022-08-01 10:15:00 – 2022-08-24 11:30:00

Tréhorenteuc Morbihan Les lundis et mercredis en juillet – août Rendez-vous à 10h 15 à l’Office de Tourisme de Tréhorenteuc – départ 10h30 et retour vers 11h30. “Oh toi petit visiteur, sache qu’en Brocéliande vivent des êtres merveilleux pour certains malicieux, des fées à la fois belles et gentilles mais aussi capricieuses! Oseras-tu venir les rencontrer ou du moins venir te les faire raconter?!!! Embarque dans une calèche tirée par de magnifiques chevaux de trait en compagnie de Fabien et d’un guide conteur ou guide conteuse à la langue bien pendue!” Au programme : découverte des bois et landes de la forêt de Brocéliande. Tarif unique : 10 €

Réservation à l’office de tourisme ou sur le site web – paiement à la calèche Côté pratique :

– COVID-19 : port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique fortement conseillé.

– A destination des 3/8 ans accompagnés de leurs parents – un adulte obligatoire

– Les billets ne sont ni échangeables ni remboursables sauf cas de force majeure ou alerte Orange Météo France.

