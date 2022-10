La calebasse à histoires Wasselonne Wasselonne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wasselonne

La calebasse à histoires Wasselonne, 25 octobre 2022, Wasselonne. La calebasse à histoires

Salle Prévôtale Wasselonne Bas-Rhin Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

2022-10-25 15:00:00 – 2022-10-25 Wasselonne

Bas-Rhin Wasselonne 0 EUR Le bibliothèque de Wasselonne vous propose : « La calebasse à histoires » avec Innocent YAPI, conteur. Tout au long du spectacle, le conteur piochera dans sa calebasse des histoires, pour la plus grande joie des petits et des grands. Spectacle interactif pour un moment de gaieté et d’évasion ! Pour tout public, à partir de 5 ans. Durée : 1 heure. Gratuit – Places limitées – inscription conseillée. +33 3 88 87 18 60 Wasselonne

dernière mise à jour : 2022-10-05 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Wasselonne Autres Lieu Wasselonne Adresse Salle Prévôtale Wasselonne Bas-Rhin Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble Ville Wasselonne lieuville Wasselonne Departement Bas-Rhin

Wasselonne Wasselonne Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wasselonne/

La calebasse à histoires Wasselonne 2022-10-25 was last modified: by La calebasse à histoires Wasselonne Wasselonne 25 octobre 2022 Bas-Rhin Salle Prévôtale Wasselonne Bas-Rhin Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble Wasselonne

Wasselonne Bas-Rhin