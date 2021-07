Mayenne Mayenne Mayenne LA CALE : PARTIR EN LIVRE Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

LA CALE : PARTIR EN LIVRE 2021-07-10 – 2021-07-10

Mayenne Mayenne Mayenne Confortablement installés au bord de l’eau, les enfants de 2 à 8 ans profiterons des lectures autour de la thématique « Mer & merveilles » dans le cadre de « Partir en livre ». Distribution de cadeaux et tirage au sort pour gagner l’un des albums lus au cours de cette animation. Les participants recevront également une bibliographie spéciale été afin que petits et grands trouvent des idées de lectures pour agrémenter leurs vacances. Dans le cadre de « partir en livre », venez assister à des lectures. Organisé par la librairie du Marais. libdumarais@sfr.fr +33 2 43 04 10 12 Confortablement installés au bord de l’eau, les enfants de 2 à 8 ans profiterons des lectures autour de la thématique « Mer & merveilles » dans le cadre de « Partir en livre ». Distribution de cadeaux et tirage au sort pour gagner l’un des albums lus au cours de cette animation. Les participants recevront également une bibliographie spéciale été afin que petits et grands trouvent des idées de lectures pour agrémenter leurs vacances. dernière mise à jour : 2021-07-03 par

