LA CALE Mayenne, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Mayenne.

LA CALE 2021-07-02 – 2021-09-19

Mayenne Mayenne

LA GUINGUETTE

Ouverte de 11h à 18h du jeudi au dimanche, la guinguette de La Cale proposera aux visiteurs de se rafraichir avec des boissons non alcoolisées et de se régaler avec des petits snacks salés et sucrés. Lors des soirées de concerts (2 juillet, 14 juillet, 23 juillet, 17 septembre) la guinguette de La Cale sera ouverte de 15h à 23h et proposera des bières pression.

RENDEZ-VOUS DE PRODUCTEURS LOCAUX

Tous les jeudis du 8 juillet au 16 septembre de 17h30 à 19h30, La Cale ouvrira ses portes à des producteurs locaux pour qu’ils puissent vous faire découvrir leurs produits et que vous fassiez le plein de bonnes choses.

EXPOSITION DE JULIEN BEAUDET

83 portraits de commerçants et artisans de Mayenne visibles sur La Cale et au Parc du Château de Mayenne pendant tout l’été ! Lors du second confinement de l’année 2020, Julien Beaudet, gérant de l’Atelier Photo, a photographié dans son studio 83 commerçants et artisans de Mayenne.

» Je souhaitais créer du lien, valoriser les commerçants et artisans mais aussi montrer que nous sommes là ; que derrière ces magasins pour la plupart fermés, il y a des femmes et des hommes. »

COURS DE YOGA

Cours de yoga tous niveaux dispensés par la mayennaise Lise Martineau, professeur de yoga diplomée 500RYT Yoga Hatha, lyengar, Vinyasa et Yin. Uniquement au mois de juillet.

LE GRAND NORD SUR LA CALE

La Ludothèque de Mayenne Communauté vous propose un été autour du jeu à La Cale : malle de jeux de société et jeux surdimensionnés pourront être empruntés gratuitement pour jouer sur place entre amis ou en famille.

LES LECTURES DE LA LIBRAIRIE DU MARAIS

Confortablement installés au bord de l’eau, les enfants de 2 à 8 ans profiterons des lectures autour de la thématique « Mer & merveilles » dans le cadre de « Partir en livre ». Distribution de cadeaux et tirage au sort pour gagner l’un des albums lus au cours de cette animation. Les participants recevront également une bibliographie spéciale été afin que petits et grands trouvent des idées de lectures pour agrémenter leurs vacances.

LES POSSIBLES SUR LA CALE

Les Instants Familles : rendez-vous autour d’un pique-nique (chacun apporte son repas et ses couverts) et partage d’une animation famille sur le temps de l’après-midi.

ADOS’COM SUR LA CALE

Nos amis d’Ados’Com (service jeunesse de Mayenne Communauté) ont programmé de belles activités sur la Cale afin d’inaugurer comme il se doit ce nouvel espace de vie à Mayenne !

Des événements tout l'été au bords de la Mayenne !

infocom@mairie-mayenne.net +33 2 43 30 21 21 https://www.ville-mayenne.fr/

