WEEK-END « EAU ET BIODIVERSITÉ » 7/8/9 Juillet 2023 – VISITE COMMENTÉE EXPO PHOTO YANNICK GOUGUENHEIM – Samedi 8 juillet 10h La Cale La Roche-Posay Catégories d’Évènement: La Roche-Posay

Vienne

WEEK-END « EAU ET BIODIVERSITÉ » 7/8/9 Juillet 2023 – VISITE COMMENTÉE EXPO PHOTO YANNICK GOUGUENHEIM – Samedi 8 juillet 10h La Cale, 8 juillet 2023, La Roche-Posay. WEEK-END « EAU ET BIODIVERSITÉ » 7/8/9 Juillet 2023 – VISITE COMMENTÉE EXPO PHOTO YANNICK GOUGUENHEIM – Samedi 8 juillet 10h Samedi 8 juillet, 10h00 La Cale ACCÈS GRATUIT Yannick GOUGUENHEIM, photographe professionnel mais également technicien de rivière et licencié en biologie appliquée aux écosystèmes, présentera, sur le site dit « La Calle » en bordure de Creuse, ses images subaquatiques. Au cours de cette visite explicative de son exposition photo, il offre à chacun la possibilité de découvrir plus largement son travail, de faire profiter de ses connaissances et expériences afin de mieux appréhender la photographie en milieu subaquatique, ses techniques et ses difficultés, ainsi que la biodiversité qu’il s’évertue à « capturer ». La Cale LA ROCHE-POSAY 86270 La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T12:00:00+02:00

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T12:00:00+02:00 photo expo

Détails Catégories d’Évènement: La Roche-Posay, Vienne Autres Lieu La Cale Adresse LA ROCHE-POSAY 86270 Ville La Roche-Posay Departement Vienne Age min 1 Age max 99 Lieu Ville La Cale La Roche-Posay

La Cale La Roche-Posay Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la roche-posay/

WEEK-END « EAU ET BIODIVERSITÉ » 7/8/9 Juillet 2023 – VISITE COMMENTÉE EXPO PHOTO YANNICK GOUGUENHEIM – Samedi 8 juillet 10h La Cale 2023-07-08 was last modified: by WEEK-END « EAU ET BIODIVERSITÉ » 7/8/9 Juillet 2023 – VISITE COMMENTÉE EXPO PHOTO YANNICK GOUGUENHEIM – Samedi 8 juillet 10h La Cale La Cale 8 juillet 2023 La Cale La Roche-Posay La Roche-Posay

La Roche-Posay Vienne