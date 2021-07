Mayenne Mayenne Mayenne LA CALE DE MAYENNE : COURS DE YOGA POUR ENFANTS Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

LA CALE DE MAYENNE : COURS DE YOGA POUR ENFANTS Mayenne, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Mayenne. LA CALE DE MAYENNE : COURS DE YOGA POUR ENFANTS 2021-07-07 – 2021-07-07

Mayenne Mayenne Mayenne EUR 0 0 Réservation obligatoire.

Cours de yoga tous niveaux dispensés par la mayennaise Lise Martineau, professeur de yoga diplômée 500RYT Yoga Hatha, Iyengar, Vinyasa et Yin. La Ville de Mayenne, l’UCAVM et l’Office de tourisme Vallée de Haute Mayenne vous donnent rendez-vous à La Cale pour un été de détente au bord de l’eau, de pique-nique en famille ou entre amis, d’animations pour les petits et les grands à base de musique, de cinéma, de sports et de découvertes. infocom@mairie-mayenne.net +33 2 43 30 21 21 https://www.ville-mayenne.fr/ Réservation obligatoire.

Cours de yoga tous niveaux dispensés par la mayennaise Lise Martineau, professeur de yoga diplômée 500RYT Yoga Hatha, Iyengar, Vinyasa et Yin. dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégorie d’évènement: Mayenne Étiquettes évènement : Autres Lieu Mayenne Adresse Ville Mayenne lieuville 48.30386#-0.61516