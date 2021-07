Mayenne Mayenne Mayenne LA CALE DE MAYENNE : COB CAPOEIRA ORIGEM DO BRASIL Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

Au cours de leur périple familial et sportif en vélo sur les bords de la Mayenne, COB Capoeira Origem Do Brasil, fera une pause revigorante à la Cale pour une démonstration de Capoeira, un moment de partage et de plaisir garanti ! La Ville de Mayenne, l' UCAVM et l'Office de tourisme Vallée de Haute Mayenne vous donnent rendez-vous à La Cale pour un été de détente au bord de l'eau, de pique-nique en famille ou entre amis, d'animations pour les petits et les grands à base de musique, de cinéma, de sports et de découvertes.

