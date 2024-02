La Calaverita – fresque collaborative Le parvis Rennes, dimanche 17 mars 2024.

Du 2024-03-16 14:00 au 2024-03-17 17:30.

L’artiste Misst1guett vous invite à créer une fresque collaborative sur le parvis des Champs Libres. Celle-ci s’inspire des Calaveritas de azucar (crânes en sucre) mexicaines qu’on dépose sur les autels El Dia de los Muertos (le jour des Morts). Si vous recevez en cadeau une de ces Calaveritas avec votre prénom écrit sur son front, ce n’est pas un sombre présage bien au contraire : c’est que vous êtes important ! De cette manière, on vous réserve une place dans le monde souterrain… le plus tard possible bien sûr !

Le parvis Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine