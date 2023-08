LA FÊTE DES ASSOCIATIONS 2023 La Calade/Le Moulin des Evêques Agde, 2 septembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Journée des associations de la commune, organisée par la Ville d’Agde..

2023-09-02 10:00:00 fin : 2023-09-02 17:00:00. .

La Calade/Le Moulin des Evêques

Agde 34300 Hérault Occitanie



Day for local associations, organized by the City of Agde.

Jornada de las asociaciones locales, organizada por la ciudad de Agde.

Tag der Vereine der Gemeinde, organisiert von der Stadt Agde.

Mise à jour le 2023-08-20 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE