La French Tech Brest+ vous propose un nouveau format de meetup autour des outils No Code ! ? Tous les 2 mois, découvrons ensemble un outil grâce aux témoignages et retour d’expérience de nos speakers. Pour cette première soirée, Antonin Raffarin (Foil and Co) et Tony Cois (Be Able) nous présenteront leur façon d’utilisation l’outil de productivité NOTION : astuces, gestion du management, Dashboard des équipes, automatisation, CRM. Avec Notion tout est possible et ils l’ont bien compris. Venez échanger avec eux et leur poser vos questions ! ? Evènement gratuit organisé par la French Tech Brest+ Inscription : [[https://www.eventbrite.com/e/billets-la-caisse-a-outs-notion-261653341187](https://www.eventbrite.com/e/billets-la-caisse-a-outs-notion-261653341187)](https://www.eventbrite.com/e/billets-la-caisse-a-outs-notion-261653341187)

Sur inscription

On décortique ensemble l’outil de productivité NOTION : quels usages ? comment se l’approprier ? Exemples concrets d’utilisation !

Le Totem 25 rue de pontaniou Brest Recouvrance Finistère



2022-02-23T18:30:00 2022-02-23T20:00:00