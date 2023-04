Visite découverte des Jardins de la Cailletière La Cailletière Dolus-d'Oléron Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Dolus-d'Oléron

Visite découverte des Jardins de la Cailletière La Cailletière, 4 juin 2023, Dolus-d'Oléron. Visite découverte des Jardins de la Cailletière Dimanche 4 juin, 10h30 La Cailletière Entrée libre. Visite des Jardins de la Cailletière Venez (re)découvrir en musique le domaine de la Cailletière bâti au XVIIIe siècle avec ses jardins et l’activité des bénévoles. La Cailletière 3 rue des Petits Moulins 17550 Dolus-d’Oléron Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine https://cailletiere.org/ Domaine agricole bâti au XVIIIe siècle, la Cailletière est devenue une colonie de vacances en 1950. Racheté par la mairie en 2008, ce domaine de 4 hectares n’a pas fait l’objet de revalorisations spécifiques. Depuis 2014, la nouvelle équipe municipale a engagé une démarche collective et citoyenne pour transformer cet ensemble (prairie, maraîchage, corps de ferme et dortoirs) en lieu de vie pluriactivités et intergénérationnel ouvert à l’année. Parking voiture, piste cyclable Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 ©Ministère de la Culture

Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Dolus-d'Oléron Autres Lieu La Cailletière Adresse 3 rue des Petits Moulins 17550 Dolus-d'Oléron Ville Dolus-d'Oléron Departement Charente-Maritime Age max 99 Lieu Ville La Cailletière Dolus-d'Oléron

La Cailletière Dolus-d'Oléron Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dolus-d'oleron/

Visite découverte des Jardins de la Cailletière La Cailletière 2023-06-04 was last modified: by Visite découverte des Jardins de la Cailletière La Cailletière La Cailletière 4 juin 2023 Dolus-d'Oléron La Cailletière Dolus-d'Oléron

Dolus-d'Oléron Charente-Maritime