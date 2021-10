La Cagnotte Théâtre Silvia Monfort, 5 novembre 2021, Saint-Brice-sous-Forêt.

La Cagnotte

Théâtre Silvia Monfort, le vendredi 5 novembre à 20:30

**Une pièce de Eugène Labiche** **Mise en scène et musiques :** Thierry Jahn **Avec :** Barbara Tissier, Christophe Lemoine, Meaghan Dendraël, Xavier Fagnon, Thierry Jahn, Vincent Ropion **Production :** Compagnie La Bigarrure **Diffusion :** Lucernaire diffusion **Durée :** 1h30 ### La presse en parle « La langue de Labiche est un délice, […] Et la mécanique implacable du vaudeville à son sommet. Le metteur en scène Thierry Jahn et ses comédiens, en offrent une version musicale, rigoureusement dingue, pleine d’allégresse et pied au plancher. » **_Elle_** ### Résumé Des notables de La Ferté-sous-Jouarre, ayant une cagnotte à dépenser, s’offrent un voyage d’une journée à Paris, mais, par un enchaînement de méprises, et de quiproquos dont Labiche a le secret, l’excursion vire au cauchemar. Victimes d’une erreur judiciaire, ils parviennent à s’évader du fourgon qui les transfère à la prison, en plein carnaval de mardi gras. Flouée, dépouillée de leur effets personnels et de leur argent, recherchée par la police, la petite troupe de nos dignes représentants de la bourgeoisie provinciale va devoir survivre et trouver le moyen de laver son honneur, afin de peut être, un jour, revoir La Ferté-sous-Jouarre.

Tarif : 20€-37€

Théâtre Silvia Monfort 12 rue pasteur saint-brice-sous-forêt Saint-Brice-sous-Forêt Val-d’Oise



