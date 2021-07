Boissy-Saint-Léger Centre culturel Le Forum Boissy-Saint-Léger La Cagnotte : Ouverture de la saison culturelle Centre culturel Le Forum Boissy-Saint-Léger Catégorie d’évènement: Boissy-Saint-Léger

La Cagnotte : Ouverture de la saison culturelle Centre culturel Le Forum, 2 octobre 2021, Boissy-Saint-Léger. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 20h à 22h

payant

Une revisite pleine d’humour d’un classique de Labiche ! Des notables de la Ferté sous Jouarre, ayant une cagnotte à dépenser, s’offrent un voyage d’une journée à Paris, mais, par un enchaînement de méprises et de quiproquos, l’excursion vire au cauchemar. Victimes d’une erreur judiciaire, ils parviennent à s’évader du fourgon qui les transfère à la prison, en plein carnaval de mardi gras. Floués, recherchés par la police, nos dignes représentants de la bourgeoisie provinciale vont devoir survivre et trouver le moyen de laver leur honneur, afin de peut-être, un jour, revoir la Ferté sous Jouarre. « Cette cagnotte est un petit bijou du genre. On sourit et rit toujours de bon cœur cent cinquante ans plus tard» L’Humanité « On savoure sans retenue ce petit bonbon frais et enjoué. Bingo pour la cagnotte ! » Le Parisien Mise en scène et musique: Thierry Jahn. Avec Meaghan Dendraël, Xavier Fagnon, Thierry Jahn, Christophe Lemoine ou Philippe Beautier, Céline Ronté ou Barbara Tissier, Vincent Ropion. Décor : Yohann Jumeaux. Lumières : Philippe Marcq. Costumes : Jérôme Ragon Spectacles -> Théâtre Centre culturel Le Forum Place du Forum Boissy-Saint-Léger 94470

Contact :Centre culturel Le Forum 0145102699 culturel@ville-boissy.fr http://www.ville-boissy-saint-leger.fr/

2021-10-02T20:00:00+02:00_2021-10-02T22:00:00+02:00

