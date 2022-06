La Cage aux Piafs (spectacle cabaret)

2022-10-22 – 2022-10-22 Plongez en immersion dans un cabaret de volatiles, parce que le spectacle vivant s’inspire souvent des oiseaux qui nous fascinent.

Les Piafs interprètent Kurt Weill. Ils retracent leur passé, leurs amours, leurs peines mais aussi leur passion pour l’alcool, au fil d’airs connus de l’Opéra de quat’sous et de grands classiques de Broadway.

Un pot de l'amitié sera accessible à la fin de la représentation.

