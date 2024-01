La cage aux folles d’Edouard Molinaro Max Linder Panorama Paris, dimanche 25 février 2024.

Le dimanche 25 février 2024

de 10h30 à 12h30

.Public adolescents adultes. payant

Pour la reprise du cinéclub consacré à Ennio Morricone, (re)découvrez le classique de la comédie française au Max Linder Panorama !

Rendez-vous le dimanche 25 février pour (re)découvrir un classique de la comédie française : La Cage aux Folles ! Nous aurons l’immense plaisir d’accueillir Nathalie Serrault et Jérémie Imbert.

10H30 : accueil café

11H00 : projection

LA CAGE AUX FOLLES

En couple depuis vingt ans, Renato Baldi et Albin Mougeotte filent le grand amour, le premier en tant que directeur du cabaret La Cage aux folles, le second fréquemment sur scène dans les robes de Zaza Napoli. Une existence paisible malgré de fréquentes brouilles et embrouilles. Panique à bord lorsque Laurent, le fils de Renato, apprend à son père qu’il va se marier avec la fille de Simon Charrier, le numéro 2 d’un parti politique qui ne badine pas avec les bonnes moeurs. Comment arranger la rencontre des deux familles sans créer un tsunami ? La question se pose de toute urgence…

Max Linder Panorama 24 boulevard poissonnière 75009 Paris

Contact : https://maxlinder-vad.cotecine.fr/reserver/F50029/D1708855200/vf/?utm_campaign=9

maxlinder