HABLAMOS ESPAÑOL LA CAFETIERE Aurignac, 18 décembre 2023, Aurignac.

Aurignac Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-18 17:00:00

fin : 2023-12-18 18:00:00

Venez nous rejoindre pour pratiquer, rencontrer de nouvelles personnes, en apprendre davantage sur l’Espagne ou l’Amérique latine au sein d’un groupe motivé et accueillant !.

Pour apprendre et se perfectionner – tous les niveaux ! Conversations informelles.

LA CAFETIERE Rue Saint-Michel

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie



Mise à jour le 2023-12-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE