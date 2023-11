ATELIER CRÉATIF ENFANTS LA CAFETIERE Aurignac Catégories d’Évènement: Aurignac

Haute-Garonne ATELIER CRÉATIF ENFANTS LA CAFETIERE Aurignac, 29 novembre 2023, Aurignac. Aurignac,Haute-Garonne Découvrez les talents de vos enfants ! Peinture, jeux, dessins, cuisine ….

LA CAFETIERE

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie



Discover your children's talents! Painting, games, drawing, cooking… ¡Descubra los talentos de sus hijos! Pintura, juegos, dibujo, cocina… Entdecken Sie die Talente Ihrer Kinder! Malen, Spielen, Zeichnen, Kochen …

