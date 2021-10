La Cafetera Roja + Minus One Echo System, 27 novembre 2021, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

La Cafetera Roja + Minus One

Echo System, le samedi 27 novembre à 20:30

_**Progammé en 2015 dans le cadre de concerts itinérants, La Cafetera Roja revient à Echo System le 27 novembre 2021 à 20h30 avec son nouvel album Mozaik !**_ Pour beaucoup, les premières années de La Cafetera Roja, c’était “L’auberge espagnole”, le film de Klapisch sorti en 2002, porté par la magnifique B.O de l’ancien programmateur de Nova, Loic Dury, un collectif hip hop, rock festif, bêtes de scène, bouffeurs de planches, créateurs d’un “Eurorap” vitaminé de guitares et de batterie. Une famille qui se choisit à l’oreille, à Barcelone, en 2008, multigénérationnels, mixtes, autodidactes, un cercle étoilé sur un champ d’azur, un groupe européen. **NOUVEL ALBUM : MOZAIK** La Cafetera Roja, c’est un combo prolifique avec déjà 4 albums et aujourd’hui, pour la première fois, un album tricoté à distance mais finalisé en studio. Un an de travail chacun chez soi, pour ce cinquième disque “Mozaik” sorti au printemps 2021. La Cafetera Roja, c’est le refus des étiquettes, ils ne sont pas rock, pas trip hop, pas reggae, pas chanson, pas jazz, pas latino, leur gloubiboulga, c’est le temps qui l’a mijoté, la “sono mondiale” s’y est invitée, leur langage, ils se le sont inventé. Ils sont aujourd’hui “hip hop-world“ tout autant que “rock-électro”. En quittant Barcelone, leur espagnol se transforme, se mélange au français, à l’allemand, l’anglais, ils fabriquent leur propre esperanto, leur son transpire la joie du jouer ensemble. _Membres du groupe :_ _Aurélia CAMPIONE (Chant/Guitare)_ _Anton DIRNBERGER (MC/ Keyboard)_ _Chloé LEGRAND (Guitare/Choeurs)_ _Fiti RODRIGUEZ (Chant/Basse/Choeurs)_ _Jean Michel MOTA (Violoncelle/Choeurs)_ _Pierre Jean SAVIN (Drums/Choeurs)_ **+ Minus One (1ère partie)** Il paraît que -1 (MINUS ONE) est un pacte silencieux entre six personnes. Le collectif évolue dans un univers trip-hop/rock moderne et sombre. Une chose qui peut sans aucun doute les définir, c’est leur capacité à s’allier afin de transmettre des émotions dans leur musique. Les voix des deux chanteur.euses du projet s’entrechoquent, se quittent et se raccordent pour façonner le conte où la musique narrative et profonde du groupe s’exprime. **Tarifs** **• Moins de 12 ans : 6€** **• Abonnés : 10€** **• Prévente : 12€** **• Sur place : 14€** **Soirée LA Crédit Mutuel :** Invitation à retirer dans vos Caisses de Crédit Mutuel de Franche-Comté Sud participantes (dans la limite des places disponibles). **Nouveauté !** Grâce à votre présence, 1 arbre sera planté pour chacune de vos invitations retirées aux Soirées LA.

Payant

Pop rock hip-hop

Echo System Zone artisanale L’Écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T23:30:00