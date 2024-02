LA CAFETERA ROJA ET LA MAGNAGNERIE – LOZ’POT ASSOS ET ODEC PRODUCTION Florac Trois Rivières, samedi 6 avril 2024.

LA CAFETERA ROJA ET LA MAGNAGNERIE – LOZ’POT ASSOS ET ODEC PRODUCTION Florac Trois Rivières Lozère

Loz Pot’assos et Odec Production r vous proposent une soirée exceptionnelle à Florac

Rendez vous le Samedi 06 avril a la salle des fêtes de Florac (48) à partir de 20h pour voir La Cafetera Roja en concert !

Avec en première partie pour ambiancer tou…

Avec en première partie pour ambiancer tout cela le Collectif ardèchois La Magnanerie !

La Cafetera Roja (Hip -Hop , Pop Rock, Barcelone/ France/Allemagne )

Pour beaucoup, les premières années de La Cafetera Roja , c’était L’auberge espagnole , le film de Klapisch sorti en 2002, porté par la magnifique B.O de l’ancien programmateur de Nova, Loic Dury, un collectif hip hop, rock festif, bêtes de scène, bouffeurs de planches, créateurs d’un “Eurorap” vitaminé de guitares et de batterie. Une famille qui se choisit à l’oreille, à Barcelone, en 2008, multigénérationnels, mixtes, autodidactes, un cercle étoilé sur un champ d’azur, un groupe européen.

Aurélia Campione (Chant/Guitare), Anton Dirnberger (MC/ Claviers), François Gonnet (Guitare/Chœurs), Fiti Rodriguez (Chant/Basse/Chœurs), Jean Michel Mota (Violoncelle/Chœurs) et Pierre Jean Savin (batterie/Chœurs) un combo prolifique avec déjà 4 albums et aujourd’hui, pour la première fois, un album tricoté à distance mais finalisé en studio.

Un an de travail chacun chez soi, pour ce cinquième disque “Mozaik”, à sortir au printemps.

La Cafetera Roja, c’est le refus des étiquettes, ils ne sont pas rock, pas trip hop, pas reggae, pas chanson, pas jazz, pas latino, leur gloubiboulga, c’est le temps qui l’a mijoté, la “sono mondiale” s’y est invitée, leur langage, ils se le sont inventé. Ils sont aujourd’hui, “hip hop world“, tout autant que “rock-électro . En quittant Barcelone, leur espagnol se transforme, se mélange au français, à l’allemand, l’anglais, ils fabriquent leur propre esperanto, leur son transpire la joie du jouer ensemble.

Aujourd’hui, La Cafetera Roja, n’est plus l’auberge espagnole, elle est L’Incroyable Histoire de l’île de la Rose , un nouveau chapitre dans l’histoire du groupe, l’utopie de 1968, de Giorgio Rosa, une plateforme de 400 m² dans les eaux internationales, que l’ingénieur italien fit reconnaître comme un Etat indépendant. Leur île pour ce disque est virtuelle, la batterie devient percussion, puis séquence, puis de nouveau rythmique, oscille au gré du vent de l’organique à l’électronique.

Collectif La Magnanerie (Hip-Hop | Cumbia | Rapadub and more)

Le collectif d’Ardèche vous donne rendez-vous ! Préparez vous à vibrer au rythme de leur énergie débordante, fusionnant les influences musicales pour vous offrir une expérience unique. Un mélange de rythmes envoûtants et de paroles engagées, portées par des artistes passionnés. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06

Salle des fêtes

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

