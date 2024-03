La Caf organise une journée dédiée à la petite enfance Maison des Projets Buxerolles, samedi 16 mars 2024.

La Caf organise une journée dédiée à la petite enfance Conférence et animations le 16 mars 204 pour les futurs parents, parents et professionnels de la petite enfance Samedi 16 mars, 10h00 Maison des Projets

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

10-12h : conférence sur le thème de l’attachement animée par Laurence BRUNET, formatrice dans la théorie de l’attachement, référente petite enfance à l’institut de la Parentalité

14h-17h : Animations toutes les 30 minutes « vers un quotidien plus sain pour bébé » avec la participation de Promotion Santé Nouvelle Aquitaine, la Mutualité Française, le CCAS de Châtellerault, les relais petite enfance de la Roche Posay et de Chauvigny.

Evènements gratuits pour les futurs parents, parents et professionnels de la petite enfance

Programme détaillé, mode de garde et inscription en ligne sur le caf.fr via le lien

Maison des Projets 48 avenue de la Liberté 86 180 BUXEROLLES Buxerolles 86180 Vienne Nouvelle-Aquitaine