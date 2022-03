La Cacienne Piste d’athlétisme, 15 mai 2022, Chécy.

Dimanche 15 mai 2022, 1ère Edition de la Course nature “La Cacienne” de 8 ou 15 Km. Plus une course de 1 ou 2 Km pour les enfants. Une seule boucle, tout terrain pour les 2 distances, accessible à tous, idéal pour découvrir Chécy, Mardié et Combleux en empruntant des chemins de halage et sentier du bord de Loire. > LIEU Chécy (45430) Départ et arrivée sur le stade municipal de course à pied, près du nouveau Gymnase des Plantes. > TARIFS Dans la limite de 500 participants au total pour le 8 et le 15 Km et 75 participants par course pour le 1&2 Km : Pour le 8 km : 8 € Pour le 15 km : 14 € Pour les 1&2 km “courses enfants” : 1 € (inscriptions uniquement sur place, 30 minutes avant le départ) > HORAIRES DES DÉPART Pour le 8 km : 10h00 Pour le 15 Km :10h20 Pour le 1 km : 11h30 – (Enfants nés entre 2011 et 2015) Pour le 2 km : 11h45 – (Enfants nés entre 2007 et 2010) > PARCOURS Disponible sur le site Internet de la course. et sur le facebook de l’évènement. > RETRAIT DES DOSSARDS Magasin Sport 2000 Chécy, à partir du Samedi 14 Mai 2022 Centre commercial Belles Rives, Galerie marchande Leclerc, 45430 Chécy, de 10h à 12h et de 14h à 18h. > RECOMPENSES Récompense à tous les participants. Bon d’achat pour les 1er homme et femme et paniers gourmands aux 3 premiers homme et femme du temps scratch. Buvette et stands sur place, sous réserve de faisabilité liée au protocole sanitaire.

Course à pied nature à travers Chécy, Combleux et Mardié

