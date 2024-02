La Cabri-Mountain Rando VTT / Trail / Randonnée Montcabrier, dimanche 17 mars 2024.

Organisé par l’association de la pédale douce, cet événement sportif inclut deux randonnées VTT, deux trails et une randonnée pédestre.

2 rando VTT

20 km départ entre 9h et 10h15

40 km départ entre 8h et 9h

8€ sur Jorganize / 10€ sur place

2 trails

– course Nature Party 12 kms / Challenge court départ 10h15

10 € sur Jorganize / 12€ sur place

-Axa DSB Trail 22 km / Challenge long départ 9h30

15 € sur Jorganize / 17€ sur place

Rando 12 km

5 € inscriptions sur place

Marraine de l’évènement Margaux Vigié, coureuse de la Visma-Lease

Buvette Apéro musical Foodtruck « Chez Sam et Scooby » (paninis, burgers, plats cuisinés)10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-17

Place de l’église

Montcabrier 46700 Lot Occitanie

L’événement La Cabri-Mountain Rando VTT / Trail / Randonnée Montcabrier a été mis à jour le 2024-01-31 par OT Cahors Vallée du Lot