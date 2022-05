La Cabri-Mountain – Rando VTT / Trail Montcabrier Montcabrier Catégories d’évènement: 46700

Montcabrier

La Cabri-Mountain – Rando VTT / Trail Montcabrier, 2 juillet 2022, Montcabrier. La Cabri-Mountain – Rando VTT / Trail Montcabrier

2022-07-02 – 2022-07-02

Montcabrier 46700 12 EUR 12 16 À partir de 15h30 : Inscription et retrait des dossards sur la place de l’église

16h00 – 17h00 : Départ rando VTT (30 Km)

17h15 : Départ trail (15 Km) Organisé par l’association de la pédale douce, cet événement sportif inclut un trail de 15 km et une randonnée VTT de 30 km.

Un casse croute du sportif sera inclus dans le prix d’inscription, ce qui permettra à l’issu du trail et de la randonnée vtt de partager un moment convivial et chaleureux sur la place du village de Montcabrier À partir de 15h30 : Inscription et retrait des dossards sur la place de l’église

16h00 – 17h00 : Départ rando VTT (30 Km)

17h15 : Départ trail (15 Km) ©Association_La_pédale_douce

Montcabrier

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: 46700, Montcabrier Autres Lieu Montcabrier Adresse Ville Montcabrier lieuville Montcabrier Departement 46700

Montcabrier Montcabrier 46700 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montcabrier/

La Cabri-Mountain – Rando VTT / Trail Montcabrier 2022-07-02 was last modified: by La Cabri-Mountain – Rando VTT / Trail Montcabrier Montcabrier 2 juillet 2022 46700 Montcabrier

Montcabrier 46700