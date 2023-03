La vannerie en osier La Caborde, 1 avril 2023, Beaufort-Orbagna.

La vannerie en osier 1 et 2 avril La Caborde

Envie d’en savoir plus sur le tressage de l’osier ? Les bénévoles de l’Ecomusée Maison Pays en Bresse réaliseront un panier sous vos yeux.

Chaque ferme cultivait de l’osier (famille saule), il devait être coupé tous les ans selon une période bien précise pour éviter qu’il soit contaminé par les vers et être transformé en poussière. Le paysan le transformait en différentes panières, utilisées pour les besoins de la ferme en toutes saisons.

Le samedi 1er avril de 14h à 21h et le dimanche 2 avril de 14h à 17h se tiendront les Journées Européennes des métiers d’arts à La Caborde, Beaufort-Orbagna (39190). Les artisans d’arts viendront exposer leurs créations et certains proposeront des ateliers et des démonstrations tout au long de la journée. Les expositions seront proposées en extérieur et dans la salle d’exposition de La Caborde au 2ème étage.

