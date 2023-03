Découverte de l’ébénisterie d’art avec Denis Créations La Caborde, 1 avril 2023, Beaufort-Orbagna.

Ebéniste de formation, Denis Guillemaut, bressan attaché à son territoire, créé depuis quelques années divers objets de décoration et bijoux en bois sous le nom de « Denis créations ».

Si le travail du bois ne l’a jamais quitté, son parcours professionnel l’a conduit à l’ébénisterie et à l’agencement, et désormais à la réalisation de mobilier muséographique et à la restauration d’objets de collection au sein de l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne.

C’est à l’occasion d’une lecture théâtralisée d’En Bresse autrefois, le premier ouvrage de son épouse Adeline, en mars 2014 à Lessard-en-Bresse, que Denis présente des marque-pages en bois d’essences locales : merisier, noyer, frêne mais aussi loupe d’orme, utilisée traditionnellement dans le mobilier bressan. Son travail ayant plu, Denis créé depuis quotidiennement marque-pages, coupe-papiers, coffrets, bijoux, lampes, porte-bougies et divers objets sur commande qu’il présente à l’occasion de quelques marchés de la création locaux et lors de démonstrations.

Chaque création est unique et inspirée de la pièce de bois que Denis va travailler : une veine jaune de genévrier donnera du relief à un pendentif, une veine noircie de frêne échauffé une touche originale à une plume… Un travail de précision où toutes les étapes sont faites à la main.

Le samedi 1er avril de 14h à 21h et le dimanche 2 avril de 14h à 17h se tiendront les Journées Européennes des métiers d’arts à La Caborde Beaufort-Orbagna (39190). Les artisans d’arts viendront exposer leurs créations et certains proposeront des ateliers et des démonstrations tout au long de la journée.

