Restauration de pendules anciennes avec L’Etabli du pendulier La Caborde, 1 avril 2023, Beaufort-Orbagna.

Laissez vous porter dans un monde où le temps s’écoute, se mesure et se répare ! Guillaume Beck de L’Etabli du Pendulier sera fera un plaisir de présenter son travail et son savoir-faire dans les détails.

Le samedi 1er avril de 14h à 21h et le dimanche 2 avril de 14h à 17h se tiendront les Journées Européennes des métiers d’arts à La Caborde, Beaufort-Orbagna (39190). Les artisans d’arts viendront exposer leurs créations et certains proposeront des ateliers et des démonstrations tout au long de la journée. Les expositions seront proposées en extérieur et dans la salle d’exposition de La Caborde au 2ème étage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

horlogerie tournage sur tour

L’Etabli du Pendulier