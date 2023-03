Création de vitrail La Caborde, 1 avril 2023, Beaufort-Orbagna.

Création de vitrail 1 et 2 avril La Caborde

Audrey Fauvey vous fera une création de vitrail

Art décoratif qui utilise la transparence du verre et la lumière de l’environnement, le vitrail relève d’une technique très ancienne et minutieuse. Le vitrailliste, aussi appelé maître verrier, met en œuvre le verre fourni par la verrerie afin de réaliser une » image translucide et colorée « . Il peut assumer la conception et l’exécution de compositions civiles ou sacrées, travailler avec un peintre reconnu dont il se fait l’interprète ou avoir une activité de conservation – restauration des vitraux..

Le samedi 1er avril de 14h à 21h et le dimanche 2 avril de 14h à 17h se tiendront les Journées Européennes des métiers d’arts à La Caborde, Beaufort-Orbagna (39190). Les artisans d’arts viendront exposer leurs créations et certains proposeront des ateliers et des démonstrations tout au long de la journée. Les expositions seront proposées en extérieur et dans la salle d’exposition de La Caborde au 2ème étage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Maison Pays en Bresse Ecomusée

Audrey Fauvey