Découverte du travail du cuir avec la Sellerie Isatis La Caborde, 1 avril 2023, Beaufort-Orbagna.

Découverte du travail du cuir avec la Sellerie Isatis 1 et 2 avril La Caborde

Audrey Vuillot de la Sellerie Isatis vous propose de découvrir le travail du cuir et la couture au point sellier dans le respect de la pure tradition française sous forme de démonstration et d’atelier.

Le samedi 1er avril de 14h à 21h et le dimanche 2 avril de 14h à 17h se tiendront les Journées Européennes des métiers d’arts à La Caborde, Beaufort-Orbagna (39190). Les artisans d’arts viendront exposer leurs créations et certains proposeront des ateliers et des démonstrations tout au long de la journée. Les expositions seront proposées en extérieur et dans la salle d’exposition de La Caborde au 2ème étage.

La Caborde La Caborde 39190 Beaufort-Orbagna Beaufort-Orbagna 39190 Orbagna Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacaborde-jura.fr/fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lacabordejura »}, {« type »: « email », « value »: « caborde@ccportedujura.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lacabordejura/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0384480604 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0699901986 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

artisan travail du cuir

Sellerie Isatis