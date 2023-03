La culture, le travail du chanvre et la fabrication des cordes à l’ancienne La Caborde, 1 avril 2023, Beaufort-Orbagna.

En Bresse, dans toutes les fermes on cultivait du chanvre pour fabriquer des cordes bien avant les chaines en fer et les lanières en cuir.

Le chanvre était cueilli à l’automne, étendu à même le sol pour sécher et blanchir puis passait dans un bain d’eau pour le nettoyage avant d’être « tayé », c’est-à-dire récupérer la fibre autour de la tige avant d’être transformé en corde ou en fil pour le tissage nécessaire aux vêtements et au linge de maison

Le samedi 1er avril de 14h à 21h et le dimanche 2 avril de 14h à 17h se tiendront les Journées Européennes des métiers d’arts à La Caborde, Beaufort-Orbagna (39190). Les artisans d’arts viendront exposer leurs créations et certains proposeront des ateliers et des démonstrations tout au long de la journée. Les expositions seront proposées en extérieur et dans la salle d’exposition de La Caborde au 2ème étage.

La Caborde La Caborde 39190 Beaufort-Orbagna Beaufort-Orbagna 39190 Orbagna Jura Bourgogne-Franche-Comté

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

