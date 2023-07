Spectacle « Les 3 trésors » La Cabane Villeneuve-sur-Lot, 17 juillet 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Spectacle « Les 3 trésors » Lundi 17 juillet, 15h30 La Cabane

Le lieu du spectacle est susceptible d’être délocalisé dans Villeneuve : nous contacter au 0615887367 pour connaître le lieu à l’avance

Les 3 trésors de GYRAF transcendent les cultures et les époques. C’est un voyage musical intemporel et universel à travers les dénominateurs communs que sont la musique et la magie des contes (africains, taoïstes et aborigènes)

Les enfants en sortent grandis et émerveillés :

https://www.youtube.com/watch?v=MlmCrXtLoWo

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=MlmCrXtLoWo »}] Espace de Vie Sociale et Culturelle Accès PMR, parkings gratuits à proximité (allée de valmy)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T15:30:00+02:00 – 2023-07-17T16:30:00+02:00

