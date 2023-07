Atelier illustration La Cabane Villeneuve-sur-Lot, 12 juillet 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Atelier illustration Mercredi 12 juillet, 10h30, 16h00 La Cabane

Philippe Jalbert, auteur/illustrateur vivant à Agen, édité chez Seuil Jeunesse, interviendra sur une journée avec un atelier le matin pour les enfants de 5/7 ans et 1 atelier dans l’après-midi pour les enfants âgés de 7 ans et plus. Les ateliers (environ 1h/1h30) auront comme trame de base l’album « Il était une fois un roi et une rei… ».

L’auteur révèle chez les enfants leur foisonnement imaginatif par un jeu didactique mettant en avant les consonances et le sens des mots, dans une approche didactique, pédagogique et amusante. Ces rencontres sont pour lui l’occasion d’aborder, d’une manière adaptée au public concerné, les questions de création de récit et de narration par l’image. Comment a-t-on une idée ? Comment, à partir d’une idée, on peut créer un récit (qu’est ce que le métier d’auteur ?) ? Comment ce récit peut-il être traduit en mots et dessins (qu’est ce qu’une illustration ? Le métier d’illustrateur, etc…) ? Comment de tout ça on fait un livre ?

Suivi d’une dédicace en partenariat avec la librairie Livresse

La Cabane 52 rue des girondins villeneuve-sur-lot Villeneuve-sur-Lot 47300 Bastide Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T10:30:00+02:00 – 2023-07-12T11:30:00+02:00

2023-07-12T16:00:00+02:00 – 2023-07-12T17:30:00+02:00

