Atelier illustration Mardi 11 juillet, 10h30, 16h00 La Cabane

Eloïse Oger, auteur et illustratrice basée à Bordeaux (Ed. Circonflexe et La Geste) animera 2 ateliers autour de son ouvrage « La moumoute du mammouth Helmouth ». En introduction elle présentera son parcours, sa technique, le processus de conception d’un livre. Le premier atelier s’adressera aux 5/7 ans et la partie créative portera sur l’imagination et la création de nouvelles « moumoutes » (dessin et collages). Le deuxième atelier abordera avec des enfants de 8 à 12 ans le travail d’illustratrice également puis la composition d’image, avec un exercice de dessin autour des émotions : comment représenter la colère, tristesse, joie, curiosité… pour un même personnage. Elle mettra en avant ses ouvrages Veillées populaires et L’Ile au Trésor.

La Cabane 52 rue des girondins villeneuve-sur-lot Villeneuve-sur-Lot 47300

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T10:30:00+02:00 – 2023-07-11T11:30:00+02:00

2023-07-11T16:00:00+02:00 – 2023-07-11T17:30:00+02:00

