Contes et chansons 10 – 26 juillet La Cabane Entrée libre Viens écouter des histoires racontées par nos conteurs passionnés ! Nous explorerons le thème de la liberté en lien avec l'événement Partir en livre. La Cabane 52 rue des girondins villeneuve-sur-lot Villeneuve-sur-Lot 47300 Bastide Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0615887367 https://heuresvagabondes.jimdofree.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100054459759648 heuresvagabondes@gmail.com Espace de Vie Sociale et Culturelle Accès PMR, parkings gratuits à proximité (allée de valmy)

2023-07-10T10:30:00+02:00 – 2023-07-10T11:30:00+02:00

