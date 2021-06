Saint-Ferréol Saint-Ferréol Haute-Savoie, Saint-Ferréol La cabane « L’oratoire de la Chaise » Saint-Ferréol Saint-Ferréol Catégories d’évènement: Haute-Savoie

La cabane « L'oratoire de la Chaise » 2021-06-17 – 2021-06-23 Thevenet Ecluse de la Chaise
Saint-Ferréol Haute-Savoie

Paroles d'Alice, l'architecte ! : l'aide des « bricoleurs des prés » sera la bienvenue le jeudi 17/06 toute la journée (pour l'étape terrassement/fondations : autant de personnes que de pelles/pioches si vous en avez :))

