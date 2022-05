La cabane La Cabane Valmondois Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Valmondois

La cabane La Cabane, 4 juin 2022, Valmondois. La cabane

La Cabane, le samedi 4 juin à 10:00

Outre le traditionnel accueuil où vous pourrez venir boire un verre, nous organiserons une exposition d’épouvantails ainsi qu’un troc aux plantes

Entrée libre

Outre l'accueil à la terrasse du café, nous organiserons une exposition d'épouvantails et un troc plantes. La Cabane 6 av de la Gare 95760 Valmondois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00

Catégories d'évènement: Val-d'Oise, Valmondois
Lieu La Cabane
Adresse 6 av de la Gare 95760 Valmondois
Ville Valmondois

