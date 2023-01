BIENVENUE AUX PORTES OUVERTES DE LA CABANE DU VITRAIL La Cabane du Vitrail, 1 avril 2023, Villebois-Lavalette.

Je vous accueille dans ma cabane pour vous présenter ma passion sur cet art millénaire, histoires, techniques traditionnel et TIffany. Lors de la visite, je vous invite à réaliser un petit sujet (5€)

La Cabane du Vitrail 26 grand rue 16320 VILLEBOIS LAVALETTE Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine

Bienvenue à la Cabane

Petite présentation :

Cécile Bosseboeuf, j’ai 51 ans, 2 grands enfants et 1 chatte Maguy.

Je suis passionnée par les métiers manuels, un peu touche à tout, et j’ai découvert le vitrail lors d’un stage en 1999, cela a été le coup de foudre pour ce métier, alliant patience, originalité, perséverance, un challenge de tous les instants, et le “waouh” lorsque le vitrail prend place dans sa fenêtre.

C’est l’instant ou toutes les émotions éclatent devant les couleurs à la lumière du soleil. Moment magique qui sublime le quotidien dans la maison.

J’ai réalisé mon premier vitrail en 1999 pour la naissance de mon fils Maxime.

Je suis déclarée depuis 2007 en tant qu’artisane vitrailliste. Installée depuis mars 2022 à Villebois-Lavalette, l’année fut intense, entre travaux et déménagement, je peux dorénavant vous accueillir sur rendez-vous dans ma nouvelle Cabane.

Lors de votre visite, vous découvrirez cet art millénaire, 1000 ans de techniques, les différentes étapes d’un vitrail, du projet à sa réalisation.

En 2023 :

L’art du vitrail vous intéresse ? je propose des mini-ateliers et stages-initiation sur rendez-vous, à partir de 10 ans.

C’est une superbe idée cadeau pour découvrir la technique et peut-être susciter une future vocation.

Aux “Les Esti’Halles” à Villebois-Lavalette, vous pouvez découvrir mes créations à la boutique des artisans créateurs, ouverte toute l’année.

Si mon agenda le permet, je participerai à des salons, marchés de noël et fêtes médiévales, organisés dans le département de la Charente.

Mes créations :

Elles sont inspirées par notre environnement, et le souhait des passionnés, amoureux de cet art, qui osent passer du rêve à la réalité. Mes créations sont plutôt d’ordre civil, pour les particuliers,

Le plus petit, format A4 pour une chouette, clin d’oeil d’une passionnée de cet oiseau nocture et le plus majesteux en 2011, “L’envol du Dragon”, 1m de base pour 1,30 m de hauteur, il a pris place dans une maison du 17ème sièce. C’est devenu depuis l’image de ma cabane.

En 2022, le plus grand projet par sa demesure, 2,90 mètres, a pris place dans sa chapelle privée, 3 panneaux de 0,50cm x 0,90cm.

Chaque projet est personnel, et étudié avec le client.

Une maquette échelle 1/10ème et un devis sont proposés, puis la réalisation. Le verre est taillé à la main et assemblé soit au plomb, soit serti au cuivre, soudures à l’étain. Chaque création est unique et signée.

Ma matière première, le verre, est teinté dans la masse, c’est le verre soufflé à la bouche, dont les milles bulles donnent vie à chaque pièce, ou les verres américains aux couleurs de l’arc-en-ciel, iradient les murs de la maison.

Que voir lors des JEMA 2023 :

Lors de votre visite, je vous présenterai l’art du vitrail traditionnel ou Tiffany. Je vous proposerai de réaliser un petit sujet selon la technique Tiffany “une goutte”, prévoir 1 heure de réalisation, une participation de 5 € est demandée pour les fournitures.

La visite est gratuite, mais conseillé de s’inscrire.

Si vous voulez réaliser “une goutte”, je vous invite d’ores et déjà, à réserver votre visite.

“Le Vitrail : une vie de verre

Tel un acteur de cinéma, je m’adapte au projet,

parfois sorcière, dragon et aujourd’hui une vierge.

Demain, je serai une arabesque florale.

Au gré des souhaits des clients,

mes contraintes, j’en ai fait mes atouts,

pour rejaillir et laisser mes mille couleurs

s’épanouirent et émerveiller les regards.

Je suis le verre, soufflé ou bullé, irisé, strié,

plat ou rugueux, veiné ou teinté,

la matière se forme, les couleurs se mélangent

et l’impensable arrive : je vis,

mes couleurs resplendissent au soleil

et mon halo de lumière rayonne sur le mur de ma demeure.”

Je vous souhaite une belle journée à la Cabane du Vitrail.

A bientot

Cécile



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

Cécile Bosseboeuf – Vitrail traditionnel au plomb “Colibri des 16arts”