La flore des prés salés La Cabane du résinier Lège-Cap-Ferret, 16 septembre 2023, Lège-Cap-Ferret.

La flore des prés salés Samedi 16 septembre, 10h30 La Cabane du résinier Gratuit. Sur inscription. 20 places maximum. Possibilité de prêt de jumelles.

Participez à une sortie gratuite au sein de la Réserve Naturelle des prés salés, à la découverte de la flore peuplant ce milieu particulier. Suivez la guide et partez observer la diversité des plantes du pré salé et leurs systèmes d’adaptation.

La Cabane du résinier Route du Cap Ferret, 33950 Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret 33950 Claouey Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 28 41 03 98 http://www.captermer.com/ [{« type »: « email », « value »: « captermer@captermer.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 28 41 03 98 »}] La Cabane du résinier est le point de départ de la majorité des sorties et animations de l’association Cap Termer et dispose d’une exposition pédagogique. Présence d’un parking. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

©Cap Termer