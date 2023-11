Échappe-toi de la Cabane ! La Cabane du Lac Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Échappe-toi de la Cabane ! La Cabane du Lac Châtellerault, 15 mars 2024, Châtellerault. Échappe-toi de la Cabane ! Vendredi 15 mars 2024, 19h00, 20h30 La Cabane du Lac Gratuit, sur inscription 60… 59… 58… il y a urgence ! Obtenez votre habilitation qui vous permettra d’accéder à des aperçus du Passé et du Futur. Vous avez 1 heure pour rejoindre la confrérie des Temps pliés !

2 séances au choix. La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lacabanedulac@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549237080 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-15T19:00:00+01:00 – 2024-03-15T20:30:00+01:00

2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T21:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu La Cabane du Lac Adresse 35 rue Aliénor d'Aquitaine 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Age min 13 Age max 99 Lieu Ville La Cabane du Lac Châtellerault latitude longitude 46.800676;0.527157

La Cabane du Lac Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/