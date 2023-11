Labo construction La Cabane du Lac Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Labo construction La Cabane du Lac Châtellerault, 27 février 2024, Châtellerault. Labo construction Mardi 27 février 2024, 10h00 La Cabane du Lac Entrée libre À l’aide des célèbrent briques de construction en plastique ou en bois, construisez véhicules, bâtiments et animaux en tous genres. Laissez libre cours à votre imagination ! La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lacabanedulac@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549237080 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-27T10:00:00+01:00 – 2024-02-27T12:00:00+01:00

2024-02-27T10:00:00+01:00 – 2024-02-27T12:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu La Cabane du Lac Adresse 35 rue Aliénor d'Aquitaine 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Age max 99 Lieu Ville La Cabane du Lac Châtellerault latitude longitude 46.800676;0.527157

La Cabane du Lac Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/